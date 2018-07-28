Анна Седокова никого не оставит равнодушным к фестивалю "ЖАРА-2018" - ФОТО

Звезда российского шоу-бизнеса Анна Седокова прилетела в столицу Азербайджана для участия в международном музыкальном фестивале "Жара-2018". Певица привезла чемоданы нарядов: купальники и 15 концертных платьев, и теперь каждый ее выход, как и всегда, вызывает восторг поклонников.

Своими откровенными нарядами Седокова смело демонстрирует сексуальную фигуру, что, признайтесь, радует всех окружающих.

Отметим, что певица принимает участие на фестивале "ЖАРА" уже во второй раз и ее первый выход до сих пор вспоминают с благоговением. Ведь тогда она на after-party фестиваля искупалась в бассейне.

В этом году в первый час прибытия в Баку Седокова взбудоражила Сеть фотографиями у бассейна. Затем два выхода на красную ковровую дорожку в соблазнительных алых нарядах, а теперь новый образ с after-party фестиваля который никого не оставил равнодушным.