Филипп Киркоров поблагодарил Баку за чудеса - ФОТО

В Баку проходит третий Международный фестиваль "ЖАРА-2018". В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Одним из гостей фестиваля стал король российской эстрады Филипп Киркоров. Народный артист России, который украсил своими яркими выступлениями фестиваль попрощался с Баку и поблагодарил его за чудеса.

"ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ МОИМИ ГЛАЗАМИ, СЕЙЧАС, из БАКУ, в ночь с 27 на 28 июля 2018 г.!!!

Невероятное историческое зрелище!

И впервые МАРС- так близко , и все так четко видно...

ЧУДО....

Не случайно запремьерили новое детище мы с Николаем Басковым. Говорит же молва народная, чтобы в такие чудесные дни - происходят чудеса! А я всю жизнь верил в чудеса, и они в моей жизни происходили и происходят до сих пор, и вы верьте!

Ну а мы полетели в эту лунную затмения ночь, дальше, навстречу к новым событиям и, конечно же, чудесам! Спасибо, БАКУ! Спасибо фестиваль "ЖАРА" ! Спасибо Эмин Агаларов! Это было здорово!", - написал в Instagram Киркоров, делясь фотографиями лунного затмения, которое вчера наблюдали все гости фестиваля.

Отметим, что чтобы эвакуировать детей - шестилетнюю Аллу-Викторию и Мартина, которые сейчас находятся в Греции, где бушуют сильные лесные пожары, Филипп Киркоров был вынужден покинуть фестиваль "Жара" раньше.

Добавим, что Киркоров обещал к сентябрю выпустить клип на новый хит "Ибица", который они впервые исполнили на after-party фестиваля "Жара".