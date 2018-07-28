Ксения Бородина в Ичеришехер: "Я под сильным впечатлением" - ФОТО

В Баку проходит третий Международный фестиваль "ЖАРА-2018". В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Как сообщает Day.Az, одной из гостей фестиваля стала известная российская телеведущая и актриса Ксения Бородина. Вчера она прошлась по красной дорожке фестиваля, и нашла время, чтобы поближе познакомиться с городом, от которого она, как признается, без ума.

"Красивый город Баку, столица Азербайджана. Его вид ничем не отличается от Европы. Старый город завораживает с первых минут. Все очень дружелюбные. Я под таким сильным впечатлением", - пишет в Instagram телеведущая и делится фотографиями из Ичеришехер.

Отметим, что Бородина повторила знаменитую фразу из кинофильма "Бриллиантовая рука" - "Черт побери", сделав символическое фото на том же самом месте, где проходили съемки самого запоминающегося эпизода фильма.