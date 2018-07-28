На «Жара-2018» состоялась вечеринка журнала GQ - ФОТО

26 июля в Баку состоялось открытие музыкального фестиваля "Жара". За один вечер на сцену вышли и исполнили свои главные хиты 75 популярных в России музыкантов. Время перевалило за полночь, а гости фестиваля танцевали под треки Тимати, Макса Барских и Светланы Лободы.

На этом вечер не закончился. Как сообщает Day.Az со ссылкой на GQ.ru, друзья издания собрались в резиденции главного организатора "Жары" Эмина Агаларова на after-party, где в узком кругу выступили Филипп Киркоров, Николай Басков, Feduk и Григорий Лепс.

Отметим, что именно на этой вечеринке Киркоров и Басков исполнили новый трек "Ибица", который гости вечера услышали первыми.