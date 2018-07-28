История любви Влада Соколовского и Риты Дакоты в Баку - ФОТО

Звездная семейная чета Влад Соколовский и Рита Дакота вновь стали участниками Международного фестиваля "ЖАРА". Как и в прошлом году, они вновь блеснули на красной дорожке. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Три года они уже вместе и решили, как говорится, совместить приятное с полезным. Их свадьба состоялась 3 июня 2015 года. 23 октября их дочурке Мия исполнится один годик. Между Ритой и Владом существует не только увлечение, страсть и любовь, но и крепкая дружба и партнёрство. Влад и Рита познакомились в далеком 2007 году. 17-летняя Маргарита Герасимович (именно так на самом деле зовут певицу) приехала тогда из Минска на московский кастинг очередного сезона "Фабрики звезд". 16-летний Влад тоже оказался в итоге в числе финалистов. На "Фабрике звезд" Влад и Рита были хорошими друзьями, а после проекта каждый занимался своим творчеством. Время шло и спустя 8 лет повзрослевшие знаменитости случайно столкнулись на вечеринке. Маргарита сменила амплуа панк-бунтарши на более женственный образ, а Соколовский уже не был одним из солистов бойз-бенда "БиС". Между молодыми людьми проскочила искра и с того момента они уже не расставались. У молодых людей начался бурный роман, а уже через полтора года после отношений Влад сделал Маргарите предложение руки и сердца.

Влад Соколовский и Рита Дакота отметили, что Баку и фестиваль "ЖАРА" поражает своим размахом.

Влад Соколовский: "На фестивале "ЖАРА" много не только именитых артистов, но и молодых талантливых исполнителей, что очень важно для творческого развития".

Рита Дакота: "Баку - прекрасный город, очень дружелюбные люди, а фестиваль "ЖАРА" дарит только позитивные эмоции, призывает к любви и дружбе, является одним из самых ярких событий музыкального мира".

Третий фестиваль "ЖАРА" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.