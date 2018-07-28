Арас Агаларов: Фестиваль "ЖАРА" - самое большое событие в музыкальном мире - ФОТО

Известный российский бизнесмен, уроженец Баку, президент Crocus Group Арас Агаларов высоко оценил проведение Международного фестиваля "ЖАРА". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Фестиваль "ЖАРА" - самое большое событие в музыкальном мире на территории всего бывшего Советского Союза. Учитывая, какое большое внимание уделяет Первый канал России фестивалю "ЖАРА", показывает несколько дней, чего нет ни на одном фестивале, то можно сделать вывод, что это самое серьёзное музыкальное событие. Любое международное событие на территории Азербайджана служит популяризации страны", - отметил Арас Агаларов, подчеркнув большую роль фестиваля в развитии отношений между Азербайджаном и Россией.

Фестиваль "ЖАРА 2018" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Фестиваль проводится в третий раз. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.