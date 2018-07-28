Валерия о фестивале "ЖАРА": Все организовано на высочайшем уровне

Уже третий год мы принимаем участие в фестивале "ЖАРА". С нетерпением ждем этого музыкального события.

Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сказала народная артистка России Валерия, передает Day.Az.

"Мне кажется, что на сегодняшний день фестиваль "ЖАРА" - самый популярный и грандиозный музыкальный праздник в мире. Я очень люблю Баку. Это очень гостеприимный город и народ. Здесь царит особая атмосфера. Зона для артистов, фан-зона - все организовано на высочайшем уровне. Мы чувствуем себя как дома", - сказала Валерия.

"Я очень люблю Азербайджан. Часто приезжаю сюда, люблю Ичеришехер. Обожаю азербайджанскую национальную кухню", - добавила известная российская певица.