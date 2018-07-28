В рамках Международного музыкального фестиваля «Жара» в парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт - ФОТО

28 июля 2018 23:49

Международный музыкальный фестиваль "Жара" продолжается интересными концертными программами.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ , 28 июля в рамках фестиваля в парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт, организованный российским каналом Муз-ТВ.

В концерте наряду с известными российскими звездами участвовали и местные исполнители. Представленные в концертной программе интересные номера подарили жителям и гостям столицы поистине праздничное настроение.

Культура, музыка сближают народы, пропагандируют мир, любовь и прекрасные чувства между людьми. Организация таких мероприятий является наглядным показателем широкомасштабного сотрудничества между Азербайджаном и Россией в культурной сфере. Совместные проекты и развитие взаимных связей в области культуры способствуют тому, чтобы наши народы лучше узнали друг друга.

Напомним, что организаторами фестиваля "Жара" являются певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, заслуженный артист России Григорий Лепс, учредитель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az