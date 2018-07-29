«Жара-2018»: неповторимые выступления, неожиданные дуэты, бурные аплодисменты - ФОТО

B Баку, в Центре отдыха Sea Breeze на песчаном берегу Каспия представлена концертная программа третьего дня Международного музыкального фестиваля "Жара-2018".

Живая музыка в сочетании с живописной природой Каспия подарили как участникам фестиваля, так и зрителям незабываемые мгновения. В эти знойные июльские дни "Жара" привносит своеобразный колорит в культурную жизнь Баку. Неповторимые выступления, неожиданные дуэты, новые аранжировки, интересные перформансы, бурные аплодисменты...

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, выступившие на фестивале 28 июля Манана, Семра, Tимур Родригез, Юлианна Караулова, ЭМИН, дуэт A`Студио и Ях Халиб, Алекс Малиновский, Aлександр Панайотов, Aлексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Kaрина Хвойницкая, Kравц, Ирина Дубцова, Банд`Эрос, Maри Kраймбрери, MOНATИK, Эльвира T., Жак Энтони, Глюк'oza, Брендон Ховард, Слава, Джиган, Aни Лорак, Жасмин и другие исполнили известные хиты и новые композиции. В рамках фестиваля впервые в Баку выступила группа "Ленинград".

После выступлений певцы выразили признательность за теплое гостеприимство, отметили прекрасную атмосферу на фестивале, сказали, что еще раз примут участие в этом музыкальном празднике.

Третий день фестиваля запомнился выступлениями молодых талантов. Неповторимые песни, участие в исполнении зрителей, танцы создали поистине праздничное настроение. Каждый из присутствующих здесь в этот знойный летний день еще раз в подлинном смысле слова пережил волнение "Жары".

Напомним, что организаторами фестиваля являются певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, заслуженный артист России Григорий Лепс, учредитель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.