Дмитрий Песков и Татьяна Навка прогулялись по улицам Ичеришехер - ФОТО

В Баку проходит третий Международный фестиваль "ЖАРА-2018". В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Как сообщает Day.Az, одними из гостей фестиваля стали знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка и ее супруг пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Столько хорошего слышали о фестивале "Жара" и вот, наконец-то, посетила этот чудесный праздник песни, солнца и лета", - пишет Т.Навка в комментарии к фотографии с красной дорожки "ЖАРЫ-2018", которую разместила в Instagram.

Супруги прогулялись по улицам Ичеришехер и, как большинство российских туристов, нашли место, где проходили съемки кинофильма "Бриллиантовая рука".

"Баку... Бриллианты... Гипс... Руссо туристо, облико морале, ферштейн? Есть такой вид туризма, называется поттуризм, это когда местом паломничества выбираются места, где снимали известные фильмы. Ну как можно побывать в Баку и не посетить эти места?!", - спрашивает Навка у своих подписчиков в Instagram, знакомя их с нашим Старым городом.

Франгиз Агаларова