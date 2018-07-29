Третий день фестиваля "ЖАРА-2018": 10 самых соблазнительных образов с красной дорожки - ФОТО

Вчера, в третий день Международного фестиваля "ЖАРА-2018", звездные гости вновь прошли по красной дорожке.

Третий фестиваль "ЖАРА" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

В третий день фестиваля состоялся концерт группы "Ленинград". В этот день также выступили EMIN, Dan Balan, Elvira T, Jah Khalib, Monatik, Алекс Малиновский, Александр Панайотов, Александрос Тсопозидис, Алексей Чумаков, Ани Лорак, Глюк'oZa, Григорий Лепс, Джиган, Ирина Дубцова, Карина Хвойницкая, Кравц, Лолита, Мари Краймбрери, Настасья Самбурская, Слава, Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Юлия Ковальчук, Шариф, Рита Dakota, Сямра Рагимли, Манана Джапаридзе, Romadi, Нико Неман, Жак Энтони, DJ Shock, группы A'Studio, MOZGI, Банд'Эрос.



Day.Az представляет 10 самых соблазнительных образов звезд шоу-бизнеса с церемонии красной дорожки третьего дня фестиваля.