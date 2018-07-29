Рита Дакота: "ЖАРА", как всегда, - просто идеальный фестиваль по всем показателям

Третий фестиваль "ЖАРА" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Как сообщает Day.Az, одной из гостей фестиваля стала популярная российская певица Рита Дакота. О том, как она готовилась к выступлению на фестивале "ЖАРА-2018", и своими впечатлениями от Баку Рита поделилась с подписчиками в İnstagram.





"Жара в Баку продолжается. Бешеный забег случился со мной. Съездить на чек на одну площадку, потом на вторую, собраться нафуфыриться ( вроде, получилось?), приехать отпеть на одной площадке, прыгнуть в машину и ехать через весь город на другую, чтобы вести концерт в прямом эфире, а между двумя песнями Джигана убежать подготовиться, чтобы спеть самой, потом снова бегом за сцену, сменить ушной монитор и микрофон с вокального снова на речевой для ведения и опять в кадр. Закончить и бегом на афтепати, чтобы спеть и там тоже. И всё это в +40 градусов за окном. Надеюсь, хоть похудела.

Это напомнило мне гастроли в Новогоднюю ночь или на ежегодных выпускных. Сегодня ощущение, что по мне проехался танк, я столько не плясала на каблуках даже на собственной свадьбе. А если серьёзно, "Жара", как всегда, - просто идеальный фестиваль по всем показателям: от уровня гостеприимства и организации до самого весёлого, доброго, пьяного состояния "детского лагеря". Все уезжают отсюда со слезами на глазах и начинают вычеркивать в календаре даты, чтобы вернуться в следующем. Мы не исключение" (орфография сохранены - ред.), - пишет Дакота в İnstagram.

