Альбина Джанабаева дорисовала картину азербайджанского художника - ФОТО

Популярная российская певица, экс-солистка поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева прилетела в Баку на Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

В ходе визита певица совершила прогулку по городу, побывала в древней части столицы Азербайджана - Ичеришехер, где посетила мастерскую известного азербайджанского художника Али Шамси.

Фотографией и видеороликом, сделанными в ходе знакомства с художником, Джанабаева поделилась на своей странице в Instagram. Как рассказала певица, ей понравилась одна из картин художника, и Али Шамси разрешил ей закончить работу.

"Зашла в галерею посмотреть, заодно и кисть в руки дали, и картину закончить, вот это гостеприимство", - подписала видеоролик артистка.

Третий фестиваль "ЖАРА" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.