Феерическая церемония закрытия фестиваля "Жара" в Баку: До новых встреч! - ФОТО

Музыканты, певцы, актеры и телеведущие в невероятно красивых нарядах прошлись по красной дорожке заключительного дня Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018, сообщает Trend Life. Красная дорожка фестиваля "ЖАРА" каждый раз поражает воображение выбором нарядов див эстрады, которые в день закрытия отдали предпочтение оригинальному дизайну и ярким цветовым решениям.

Отвечая на вопросы ведущих красной дорожки Яны Кошкиной и Константина Тарасюка, а также многочисленных представителей азербайджанских и российских СМИ участники и гости мероприятия с восхищением рассказывали о потрясающем фестивале в Баку, выражая большую признательность организаторам мероприятия.

В завершающий день фестиваля пройдут творческие вечера Валерия Меладзе и Любови Успенской. В этот день также выступят EMIN, Loboda, Александр Панайотов, Альбина Джанабаева, Анжелика Агурбаш, Ани Лорак, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Глюк'oZa, Григорий Лепс, Данил Буранов, Диана Арбенина, Ирина Дубцова, Любовь Успенская, Слава, Сосо Павлиашвили, Зара, Тимур Родригез, Юлия Ковальчук, Айгюн Кязымова, Доминик Джокер, Интарс Бусулис, DJ Shock, группы A Studio, MBAND, ВИА Гра.

Третий фестиваль "ЖАРА" проходил 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.