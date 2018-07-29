Певица Зара: Сегодня внимание всего мира приковано к Баку

Потрясена красотой города, гостеприимством жителей, организация фестиваля "ЖАРА-2018" проходит на самом высоком уровне. Об этом, как сообщает Trend Life, сказала азербайджанским журналистам заслуженная артистка России, певица Зара.

"Мне кажется внимание всего мира и уж точно всего постсоветского пространства приковано к Баку", - добавила она.

Певица рассказала, что сегодня утром посетила Аллею почетного захоронения, и почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

"Также я почтила память великого артиста и певца Муслима Магомаева, считаю, что он был один из тех исполнителей, кто мог найти путь к сердцу каждого зрителя. Мне повезло, что однажды, будучи юной певицей я участвовала с ним в одном концерте в Санкт-Петербурге. Он вместе с супругой - Тамарой Синявской закрывал первое отделение. Вы не представляете, что было в зале, такого успеха я не видела ни у одного артиста. Люди встали, они с таким уважением умоляли его не уходить со сцены", - рассказала Зара.

Зара призналась, что в рамках фестиваля принимает участие в творческом вечере Валерия Меладзе, исполнит песню из его репертуара, а также свои композиции.

"Очень надеюсь, что песни тепло примет публика, потому что для артиста это самое главное", - добавила она.

Третий фестиваль "ЖАРА" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.