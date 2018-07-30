Заключительный день фестиваля "Жара-2018": 5 самых соблазнительных образов с красной дорожки - ФОТО

В Баку завершился третий фестиваль "ЖАРА", который проходил 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимали участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Музыканты, певцы, актеры и телеведущие в невероятно красивых нарядах прошлись по красной дорожке заключительного дня Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018". Красная дорожка фестиваля каждый раз поражает воображение выбором нарядов див эстрады, которые в день закрытия отдали предпочтение оригинальному дизайну и ярким цветовым решениям.

В завершающий день фестиваля прошли творческие вечера Валерия Меладзе и Любови Успенской. В этот день также выступили EMIN, Loboda, Александр Панайотов, Альбина Джанабаева, Анжелика Агурбаш, Ани Лорак, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Глюк'oZa, Григорий Лепс, Данил Буранов, Диана Арбенина, Ирина Дубцова, Любовь Успенская, Слава, Сосо Павлиашвили, Зара, Тимур Родригез, Юлия Ковальчук, Айгюн Кязымова, Доминик Джокер, Интарс Бусулис, DJ Shock, группы A'Studio, MBAND, ВИА Гра.

Day.Az представляет 5 самых соблазнительных нарядом с красной дорожки минувшего вечера:

Вера Брежнева

Альбина Джанабаева

Белла Потемкина

Юлия Ковальчук

Настасья Самбурская