Ксения Бородина посвятила стих столице Азербайджана - ФОТО

В Баку завершился третий фестиваль "ЖАРА", который проходил 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимали участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Как сообщает Day.Az, одной из гостей фестиваля стала известная российская телеведущая и актриса Ксения Бородина. За время пребывания в Баку Бородина не только принимала активное участие в фестивале, но и знакомилась с нашим городом, гуляя по его улицам и Ичеришехер.

Делясь фотографиями из Баку в İnstagram, телеведущая сопроводила одну из них милым стишком, отражающим ее любовь к нашему городу:

"Ты как магнит,

воистину - не лгу! -

Притягиваешь нас непобедимо.

Мой солнечный,

мой штормовой Баку!".