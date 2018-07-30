Фирдовси Атакишиев покажет бакинцам "свое французское кино"

За их игрой мы наблюдаем с экранов кинотеатров, завороженные красками их палитры, изучаем их холсты, из глубины зала взираем на созданные ими спектакли... Но что смотрят они - наши любимые артисты? Кому восклицают "Верю!" их натруженные творчеством сердца?

Как сообщает Day.Az, посольство Франции в Азербайджане, Французский Институт и Landmark Hotel Baku начинают проект "Мое французское кино" в сотрудничестве с яркими представителями художественного мира страны. Наши любимые артисты под звездным небом открытой террасы отеля покажут свои любимые французские фильмы и расскажут о связанных с ними впечатлениях.

Первый гость проекта - известный актер театра и кино Фирдовси Атакишиев. Он представит публике фильм Михаэля Ханеке "Любовь" ("Золотая Пальмовая ветвь", 2012).

Отметим, что мероприятие состоится 3 августа в 19:30 в Rotunda Hall Landmark. Фильм будет показан на французском языке с английскими субтитрами. Вход свободный.

Ф. Агаларова