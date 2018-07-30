Юлианна Караулова в Баку: упал, очнулся – гипс - ФОТО

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" в Баку собрал всех топовых артистов, сказала Trend певица и телеведущая Юлианна Караулова. Об этом передает Day.Az.

"Очень приятно не просто смотреть выступления коллег, а видеть их в новом амплуа с новыми песнями, премьерами, интерпретациями композиций", - отметила она.

Караулова рассказала, что это ее четвертый визит в столицу Азербайджана.

"Я в четвертый раз в Баку, но, к сожалению, в Старом городе (прим. - Ичери Шехер) была всего один раз и очень давно, когда еще приезжала в рамках гастрольного тура "Фабрики звезд", - сказала певица.

Говоря об ассоциациях, связанных с Баку, Караулова вспомнила фразу из советской кинокомедии "Бриллиантовая рука": "упал, очнулся - гипс".

"Баку - красивый город, здесь потрясающе вкусно кормят, очень гостеприимные люди, и вообще здесь очень атмосферно и душевно", - добавила артистка.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, а также звездные вечеринки, десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.