Самые страшные фильмы - ФОТО

Конечно, рейтинги фильмов ужасов всегда очень спорные: одним страшно смотреть на паранормальные явления или инопланетные вторжения монстров, а другим - на реальные истории жестоких маньяков или просто людей, который сходят с ума.

В передает Day.Az со ссылкой на Rambler списке нет старых картин, давно ставших классикой хоррора, мы собрали относительно недавние ужасы. Рекомендуем смотреть по одному в неделю!

Приют

Кадр из фильма "Приют"

Испано-мексиканский мистический триллер 2007 года режиссера Хуана Антонио Байоны, который получил 14 номинаций "Гойя" (испанский "Оскар") и победил в 7 из них.

Фильм держит в напряжении в первую очередь тем, что самые неприятные и пугающие события происходят с ребенком, который в результате исчезает, а убитая горем мать самостоятельно пытается выяснить куда.

В картине нет ужасов в привычном понимании, но зато есть настоящий саспенс. Атмосфера страшной тайны, неизведанного и призраков пронизывает зрителя и чувство страха не проходит весь фильм. Во некоторых сценах кажется, что что-то резкое, страшное должно произойти, но этого нет, однако напряжение все равно не проходит.

Аутопсия

Кадр из фильма "Аутопсия"

Несмотря на банальность сюжета (компания друзей ночью на безлюдном шоссе сбивает человека в больничном халате...), фильм все равно держит зрителя в напряжении. В нем много неожиданных и страшных моментов, а декорации отлично передали давящую атмосферу больничного отделения.

Всем, кому нравятся ужасы с лужами крови и прочей "расчлененкой", рекомендуется к просмотру.

Паранормальное явление

Кадр из фильма "Паранормальное явление"

Малобюджетный фильм ужасов в псевдодокументальном стиле наделал много шума сразу после выхода на экраны, к тому же он собрал высокую кассу - 193 млн долларов, превысив бюджет фильма в 15 тысяч долларов аж в 13 тысяч раз!

Напряжение держится за счет того, что съемка выглядит слишком "жизненно", а герои ведут себя естественно - так, как каждый вел бы себя в подобной ситуации. Здесь как раз нет никаких оторванных частей тела и литров крови, зато есть настоящая мистика с экстрасенсами и потусторонними сущностями.

Заклятие

Кадр из фильма "Заклятие"

Художественный фильм режиссера Джеймса Вана основан на двух случаях из практики исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов: вступление основано на случае "одержимой" куклы Аннабель, основная часть фильма - на истории семьи Перрон в 1971 году. Картина получила премию "Сатурн" за лучший фильм ужасов.

Режиссер совместил важные составляющие ужастика в стиле "дома с привидениями": во-первых, в фильме есть зловещие шорохи и скрипы, таинственный шкаф и подвал, громыхающие двери. Во-вторых, в фильме есть ужасающий ритуал изгнания зла, который обычно так любят зрители. В-третьих, есть попытка запечатлеть потустороннее на пленку.

Ну и самая главная составляющая любого ужастика вообще - сопереживание героям. Персонажи "Заклятия" сыграны отлично и воспринимаются "своими" с первых минут картины.

Бабадук

Кадр из фильма "Бабадук"

Малобюджетный австралийский фильм ужасов бывшей ассистентки Ларса фон Триера, который получил одобрительные отзывы кинокритиков.

В первую очередь фильм держит в напряжении тем, что зритель до финала гадает, где грань между воображением и фактами. Еще страх и безысходность вызывает тот факт, что именно так сходят с ума люди и в жизни, постепенно теряя связь с реальностью. А запускают эти механизмы в психике человека события, которые могут произойти с любым. В фильме таким катализатором становится автомобильная авария, в которой погиб отец семейства, мать же винит в этом сына, а себя винит за то, что теперь не уделяет мальчику должного внимания.

Истерия

Кадр из фильма "Истерия"

В этом фильме так же, как и в "Бабадуке", непонятно до самого конца, что есть реальность, а что - галлюцинации главного героя. Ужас в том, что все события происходят в огромном доме, где никто больше не живет, а выйти за его пределы герою нельзя, иначе он может вернуться обратно в психиатрическую клинику.

Очень интересный финал, неожиданный для фильмов ужасов.