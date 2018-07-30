Азербайджанский пианист выступил на джазовом фестивале в необычном театре Москвы - ФОТО

На днях азербайджанский пианист, аспирант проф. К. Кнорре Московской Государственной Консерватории, лауреат международных конкурсов Риад Мамедов выступил в дуэте с лауреатом международных конкурсов, артистом оркестра "MusicAeterna" Георгием Мансуровым в Электротеатре "Станиславский".

На однодневном джазовом фестивале звучал free jazz - музыка без нот и без репетиций. На этом концерте было только одно правило - свобода музыкального высказывания. Саксофон, вокал, клавишные, ударные - вполне привычный джазовый набор. Но в итоге получалась авангардная импровизация.

"Музыканты просто открывают свое сознание и говорят с помощью индивидуального потока. Это музыка без ритмов, без тональностей, это музыка просто на интуиции. На самом деле, free jazz, как ни странно - новаторский и современный, но парадокс в том, что он возвращает нас к истокам самого джаза", - отметила музыкант, автор проекта Вера Романова в беседе с Tvkultura.ru.

Добавим, что на концерте также выступили Кирилл Широков, Дмитрий Храмцов, Александр Сереченко, Виталий Тереховский, Ирина Латорцева и др.

Выступление артистов было встречено бурными аплодисментами.

Ф. Агаларова