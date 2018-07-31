На Габалинском фестивале выступил Студенческий симфонический оркестр Бакинской музыкальной академии - ФОТО

В первый день X Габалинского Международного музыкального фестиваля в рамках проекта "Поддержка молодежи" ценителям музыкального искусства была представлена еще одна концертная программа.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ , вечером перед зрителями с интересной концертной программой выступил Студенческий симфонический оркестр Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

На концерте, состоявшемся на открытой сцене, установленной перед Конгресс-центром имени Гейдара Алиева, присутствовали представители оргкомитета фестиваля, местные меломаны и гости города.

В начале концерта прозвучала увертюра к опере "Кероглу" Узеира Гаджибейли. Дирижировал оркестром Джавад Тагизаде. На концерте также были исполнены симфоническая гравюра "Караван" Солтана Гаджибекова, ария Мардана из оперы "Вэтэн" Кара Караева и Джовдета Гаджиева, Концертино для флейты и симфонического оркестра Отара Гордели, Концерт для фагота и камерного оркестра Aнтонио Вивальди, "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова, Элегия для скрипки и оркестра Жюля Массне, Концертино для кларнета и оркестра Карела Краутгартнера и песня Муслима Магомаева "Азербайджан". Выступления солистов Талеха Яхьяева (баритон), Назрин Амирли (флейта), Kямрана Мамедова (фагот), Надира Эйвазова (скрипка), Эмиля Багирова (кларнет) были встречены аплодисментами зрителей.

31 июля в рамках фестиваля ценителям музыки будут представлены очередные концерты камерной музыки, а в 21:00 состоится торжественное открытие X Габалинского Международного музыкального фестиваля.