Белла Потемкина: азербайджанские девушки очень красивые - ФОТО
Одним из почетных гостей Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018" была известный российский дизайнер Белла Потемкина. Дизайнер не первый раз принимает участие в фестивале "ЖАРА", а многие звезды выходят на красную дорожку мероприятия в нарядах из ее коллекции. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Баку - это очень вкусная еда, потрясающие море, пляжи, и, конечно, добродушные люди", - поделилась с Trend Life впечатлениями от визита дизайнер.
На вопрос, какие модные советы и рекомендации она могла бы дать азербайджанским девушкам, Белла Потемкина подчеркнула, что, наоборот, у них можно многому поучиться.
"Азербайджанские девушки очень красивые, роскошные, стильные и ухоженные, на них очень приятно смотреть", - добавила дизайнер.