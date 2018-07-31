Участники проекта Филармонии "Gənclərə dəstək" выступили в Габале - ФОТО

Габалинский международный музыкальный фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и Gilan Holdinq уже в 10 раз, собрал музыкантов со всего мирав одном из живописных уголков Азербайджана. Ставший прекрасной традицией этот фестиваль своей грандиозностью завоевал большую симпатию зарубежных и азербайджанских музыкантов.

Программа нынешнего фестиваля, который продлится с 30 июля по 8 августа, как и в предыдущие годы, очень насыщенна. На музыкальный праздник приглашены всемирно известные дирижеры, исполнители и коллективы из России, Израиля, США, Швейцарии, Австрии, Кубы, Венгрии, Турции, Испании, Италии, Грузии, а также известные музыкальные коллективы Азербайджана.

30 июля вечером в зале камерной музыки Конгресс-центра имени Гейдара Алиева в городе Габала в рамках X Габалинского международного музыкального фестиваля был представлен первый камерный концерт.

Проект Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева "Gənclərə dəstək" открыл фестиваль яркой концертной программой.

Выпускница Музыкальной школы им. Бюльбюля Алия Салманова (ф-но), ученица Музыкальной школы им. Бюльбюля Джанель Наджафли (виолин), выпускница Музыкальной школы № 35 им.Г.Шароева, на данный момент продолжает обучение в Лондоне, Арзу Аббасова (композитор), ученица Гимназии Искусств при Национальной Консерватории Севда Джабраилова (канон), студенты БМА Альп Алиев (ф-но), Шейда Алискерова (флейта ), Фатима Алиева (ф-но), а также выпускники БМА Наргиз Кенгерли (ф-но), Эльвин Наджафов (виола) и артистка АзГосФилармонии Натаван Гасанова (канон), а также Элина Алиева (скрипка), Лала Миралаева (скрипка) и другие молодые музыканты поразили публику виртуозным исполнением известных зарубежных и азербайджанских композиторов.

На концерте также прозвучали произведения молодых композиторов Алии Салмановой и Арзу Аббасовой.

Каждое исполнение молодых талантов было встречено бурными аплодисментами зрителей.

Народный артист Азербайджана, директор АзгосФилармонии, художественный руководитель данного проекта, профессор Мурад Адыгезалзаде в беседе с Day.Az отметил, что проект "Gənclərə dəstək" принимает участие в фестивале не в первый раз, и выразил благодарность основателю и художественному руководителю фестиваля, народному артисту Фархаду Бадалбейли за поддержку молодых музыкантов и создание условий для их участия в международном фестивале, что для них большой успех.

Ф. Агаларова