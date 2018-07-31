Эмину Агаларову вручены удостоверение народного артиста Азербайджана и нагрудный знак - ФОТО

В министерстве культуры Азербайджана во вторник известному певцу и композитору, одному из организаторов международного музыкального фестиваля "Жара" Эмину Агаларову были вручены удостоверение народного артиста и нагрудный знак, говорится в сообщении министерства. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр культуры Абульфас Гараев напомнил, что согласно соответствующему распоряжению Президента Ильхама Алиева за заслуги в развитии азербайджанской культуры Эмину Агаларову было присвоено почетное звание "Народный артист". Министр сказал, что Эмин Агаларов успешно представляет азербайджанскую культуру не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Проекты, реализуемые им для страны, неоценимы. Налицо работа, проведенная Эмином по организации международного музыкального фестиваля "Жара". Награждение главой государства - высокая оценка, данная его творчеству.

Поделившись мыслями о международном музыкальном фестивале "Жара", министр отметил, что вот уже третий год подряд министерство культуры Азербайджана принимает непосредственное участие в организации фестиваля. "Мы рады сотрудничеству в этом грандиозном музыкальном проекте. С точки зрения пропаганды азербайджанской культуры фестиваль "Жара" имеет большое значение", - отметил Гараев.

Поздравив Эмина, Абульфас Гараев пожелал ему удачи в дальнейшей деятельности, вручил известному певцу и композитору удостоверение "Народного артиста" и нагрудный знак.

Эмин Агаларов отметил, что гордится тем, что удостоен самого высокого почетного звания Азербайджана согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева. "Для каждого исполнителя это почетное звание одновременно и честь, и ответственность. Это почетное звание, которое я с честью буду носить, символ того, что я приложу все усилия в деле пропаганды Азербайджана", - сказал Эмин Агаларов.

Говоря о "Жаре", он сообщил, что в этом году программа фестиваля была очень насыщенной. Множество артистов сами обратились, чтобы принять участие в фестивале. При организационной поддержке канала МузТВ в рамках "Жары-2018" в парке Центра Гейдара Алиева для жителей и гостей столицы прошел бесплатный концерт. Этот концерт транслировался в прямом эфире МузТВ. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. За один день на сцену вышли 75 артистов. "Несмотря на сложности, мы справились. Полагаю, что и зрители, и артисты остались довольны. В будущем мы еще больше расширим нашу деятельность. По возвращению в Москву начнется подготовка к следующей "Жаре". "Жара-2019" будет еще интереснее и красочнее", - сказал Агаларов.