В Габале состоялось торжественное открытие юбилейного Международного музыкального фестиваля

Во вторник состоялось торжественное открытие X Габалинского международного музыкального фестиваля, ставшего важным событием в жизни мирового классического искусства. Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, проходит с 30 июля по 7 августа в Габале, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии было зачитано поздравительное письмо участникам фестиваля Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая сыграла исключительную роль в развитии и пропаганде музыкальной культуры в стране.

Юбилейный фестиваль, который проходит в Габале среди гор и лесов, является идеальным местом для поклонников классической музыки, желающих отдохнуть от городской жары и подышать чистым воздухом. Гостям представлена интересная и разнообразная программа, и этот большой праздник классического искусства является знаменательным событием в истории музыкальной культуры Азербайджана.

X Габалинский фестиваль знаменателен еще одним историческим событием - в этом году отмечается 100-летний юбилей великого азербайджанского композитора Гара Гараева. Почтив память композитора, на открытой сцене перед Конгресс-центром имени Гейдара Алиева были представлены бессмертные произведения Гара Гараева "Албанская рапсодия" и симфоническая поэма "Лейли и Меджнун" в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова. Народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде исполнил произведение Арифа Меликова "Концерт для фортепиано с оркестром". Народная артистка Азербайджана Егяна Ахундова исполнила произведение Аяза Ганбарлы "Концерт для фортепиано с оркестром". Выступление музыкантов было встречено овациями зрительного зала.

Среди гостей фестиваля всемирно известные дирижеры, солисты и музыканты из России, Израиля, США, Италии, Австрии, Швейцарии, Испании, Турции - Оксана Яблонская, Дмитрий Яблонский, Жанна Гандельман, Аннель Грегори, Ольга Ермакова, Эдуард Вульфсон, Нора Романова-Шварцберг, Томер Лев, Мине Куртоглу, Михаил Хохлов, Сальвадор Бротонс и другие.

В концертных программах принимают участие Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. У. Гаджибейли, Молодежный камерный оркестр "Baku Chamber Orchestra" Бакинской музыкальной академии им. У.Гаджибейли, Студенческий камерный оркестр Бакинской музыкальной академии им. У.Гаджибейли, ансамбль "Qaytağı", квартет кларнетов "Clarte", квартет "Furioso", Иерусалимский симфонический оркестр, инструментальная группа "Jovenes Clasicos del Son" (Куба), оркестр "Tbilisi Big Band" (Грузия), группа Gypsy Band (Венгрия), народные артисты Азербайджана Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгезалзаде, Егяна Ахундова, Шюкюр Самедов, Анвар Садыгов, Самир Джафаров, заслуженные артисты Азербайджана Фуад Ибрагимов, Алексей Милтих, Сахиб Пашазаде, Чинара Гейдарова, Эмиль Афрасияб, лауреаты международных конкурсов Саида Тагизаде, Нармин Наджафли, Джавад Тагизаде, Магеррам Гусейнов, Махир Тагизаде, Талех Яхьяев, Зиба Раджабли, Тогрул Гусейнли, Вургун Векилов, талантливые молодые солисты, исполнители мугама и другие. А также талантливые музыканты, участники проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"), организованного народным артистом, директором Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева Мурадом Адыгезалзаде и поддерживаемого народным артистом, художественным руководителем фестиваля Фархадом Бадалбейли.