Абульфас Гараев: Благодаря вниманию и заботе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Габалинский фестиваль вошел в число самых престижных международных фестивалей
Габалинский международный музыкальный фестиваль, благодаря высокому вниманию и заботе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, вошел в число самых престижных международных фестивалей.
Об этом на полях фестиваля сообщил журналистам во вторник министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"На фестиваль в Габалу приезжают лучшие коллективы, музыканты и вокалисты с мировым именем. Это является большим показателем, потому что сегодня в Габалу приезжают множество туристов для культурного досуга", - сказал министр.
По его словам, Габалинский фестиваль является очень важным событием в культурной жизни страны.
"С каждым годом фестиваль вызывает все больший интерес, имеет важное значение в музыкальной жизни страны и пропаганды классического искусства. Когда организовывался первый фестиваль, никто не мог и подумать, что Габалинский фестиваль займет достойное место в мировой программе классического искусства и охватит большую международную аудиторию", - сказал Гараев.
Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, проходит с 30 июля по 7 августа в городе Габала.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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