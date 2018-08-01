Удивительная неделя в Дашкесане - как иностранцы постигали азербайджанскую культуру - ФОТО

На днях в Дашкесане завершил свою работу Международный лагерь молодежи стран СНГ "Творческая мастерская".

Стартовав 20 июля в Баку, проект переместился в Дашкесан, завершился отчетным гала-концертом всех творческих мастерских, а 29 июля делегации творческой молодежи из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана разлетелись по своим странам, простившись с друзьями - сверстниками из Азербайджана и гостеприимной землей новых друзей.

Предыстория

В течение 2-х предыдущих лет министерство молодежи и спорта Азербайджана проводило мастер-классы под названием "Творческие мастерские" в Центре молодежи в Дашкесане для творческой молодежи Республики. В этом году мастер-классы были количественно увеличены и проведены по: прикладному искусству, народным инструментам, эстрадному пению, танцу, кулинарии и театральному искусству проводились. Да и сам формат творческого форума был расширен, получив статус международного. В министерстве разработали Положение, внесли конструктивные предложения по организации и проведению мастер-классов "Творческие мастерские". Проект был принят и одобрен министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым, утвержден Коллегией ведомства.

Лагерь "Дашкесан - 2018" был проведен при поддержке Межгосударственного Фонда Гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Это - первый опыт проведения мастер-классов международного уровня. Участниками стали юноши и девушки из семи стран (в том числе - Азербайджана) в возрасте от 18 до 22 лет, для которых мастер-классы стали своего рода культурологическим экскурсом в историческое прошлое и настоящее Азербайджана. Первостепенной задачей устроителей стало укрепление дружественных отношений между участниками, воспитание толерантности и уважения к культуре других народов.

Семь дней творческой радости

Творческий десант молодежи численностью почти в сто человек, высадившись в горах Дашкесана, ребята в короткие сроки осваивали основополагающие моменты культурологии, связанной с особенностями национальной культуры. И, естественно, рассказывали о своей. У каждой делегации была возможность после занятий, вечером рассказать о культуре своей страны, используя выставки прикладного искусства, кулинарных изделий, проводя мини-концерты, состоящие из исполнения песен, танцев, стихотворений, конферанса.

"Прикладное искусство". Мастер-класс художника реставратора Акпера Нагиева. Здесь участники имели возможность практически освоить нюансы особенностей азербайджанского ковроткачества. Технология изготовления ворсовых (хали и халча) и безворсовых (паласы, сумах, килим и др.) ковров не так проста, как может показаться на первый взгляд. Техника особого плетения ковров, использование цветовой гаммы и рисунка, рассказы мастера Акпера о тайнах древнего искусства и этнических особенностях региональных отличий - сделали процесс этих занятий ненавязчиво увлекательным и очень интересным. И уже к финалу пребывания в лагере все участники смогли представить на всеобщее обозрение результат своей работы: исполнение небольших ковриков в различных техниках.

"Эстрадное пение". Мастер-класс заслуженной артистки Азербайджана Шоле Сафаралиевой. Участниками мастер-классов стали студенты не только творческих вузов. Были и те, кто не обучался пению профессионально. Однако, за короткие сроки педагогу удалось добиться невероятных успехов: мало того, что исполнители запели на азербайджанском языке, они еще смогли показать высокий класс полифонического звучания голосов, в ансамблевом исполнении азербайджанской песни "Агаджа алма" и "Эй хейат сен не герибесен". В гала-концерте Шоле Сафаралиева, к радости дашкесанских зрителей, и сама исполнила песню "Ширин бала".

"Народные инструменты". Этот мастер-класс возглавил заслуженный артист Ильгам Наджафов. Участники, приехавшие со своими народными инструментами, выучили несколько азербайджанских народных и современных произведений, восхитив зрителей гармонией, проникновенным исполнением, а также тем, что в каждой из исполняемых музыкальных композиций органично соединились в своем звучании народные инструменты киргизов, казахов, белорусов, таджиков, русских и азербайджанцев. Цимбалы и чопо-чоор, зурна, балабан и нэй, тар и кяманча, прима-кабыз и шан-кобыз - создали чудесный ансамбль, где исполнителем стал и сам руководитель мастер-классов, великолепно владеющий многими национальными азербайджанскими инструментами, в том числе довольно древним, доставшимся ему в наследство от отца инструментом под названием нэй.

"Кулинарное искусство". Этот мастер - класс возглавила Тунзаля Маммедзаде - многократный участник международных и отечественных конкурсов кулинаров, награждена многочисленными грамотами и кубком министерства молодежи и спорта "Кулинар года". В процессе ежедневных занятий участники постигали премудрости национальной кухни Азербайджана, готовя такие популярные блюда, как гюрза, дюшбере, кутабы, лаваш, долму в виноградных и капустных листьях, долму "три сестры", плов, дошеме-плов, шуюдлю-плов, кюфту, кюфта-бозбаш, кябаб, лявянги - куриное, баклажановое, сладости - шакер бура, пахлава, мутаки, иреванскую кяту и др. А еше - каждый вечер представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана готовили блюда своей национальной кухни для угощения сверстников на вечерней презентации культуры своей страны. На выставке были представлены самые популярные блюда Лянкяранского региона, которые тоже принимали участие в театральной постановке и были продемонстрированы зрителям во время действия мини-спектакля.

"Танец". Рауф Зейналов - руководитель этого мастер-класса - поставил за очень короткое время три массовых национальных танца: праздничный, яллы и танец карабахских джигитов. К неописуемому восторгу дашкесанских зрителей танцовщики не кавказского происхождения танцевали так темпераментно и так зажигательно, что отличить их от наших исполнителей было невозможно. И все они вполне соответствовали представлению о джигитах Карабаха! А если учесть, что все прибывшие на этот мастер-класс имели совершенно разную направленность интересов в искусстве танца (народные, уличные, классические, спортивные и т.д.), то стоит воскликнуть "браво" не только исполнителям, но и педагогу мастер-класса.

"Театральное искусство". Участниками этого мастер-класса за короткие сроки был подготовлен и сыгран отрывок из пьесы классика азербайджанской драматургии Мирзы Фатали Ахундзаде "Визирь Лянкяранского ханства". В процессе работы студенты из не творческих вузов разных стран впервые попробовали себя в качестве, выходящих на сцену актеров. Помимо того, что они частично прикоснулись к репетиционному процессу, получив представление о непростой профессии "актер театра", они узнали очень многое о биографии самого драматурга, особенностях национального (женского и мужского) костюма, о традициях взаимоотношений мужчин и женщин середины 19-го века, о Лнякяране сегодняшнего дня и Лянкяране середины 19-го века и т.д. В постановочном эксперименте в ролях жен Визиря - старшей Зибы и младшей Шоле - были заняты студентки творческих и не творческих вузов и профессиональная актриса из Азербайджанского национального театра драмы Хадиджа Новрузова. Им пришлось в рамках эксперимента исполнять одну и ту же роль вдвоем, разделив ее на два сценических выхода. По мнению зрителей, начинающим актрисам из России, Беларуси и Казахстана вполне удались характеры лянкяранских женщин. По крайней мере каждая из них получила свои аплодисменты! Поддержку этому мастер-классу оказал директор Гянджинского драматического театра Али Гасымов, предоставив национальные костюмы участникам отрывка, за что ему огромная благодарность от руководителей проекта "Творческие мастерские".

Гала-концерт. В программу вошли номера, подготовленные интернациональными коллективами в процессе обучения в мастер-классах, сольное исполнение национальных песен и танцев, привезенные участниками из своих стран, а также - выставка работ мастер - классов "Прикладное искусство" и "Кулинария". В завершении программы с приветственным обращением к участникам форума обратился заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев, а затем - заместитель главы исполнительной власти Дашкесана - Джаваншир Годжаев. Программу вел популярный актер Русского драматического театра им.С.Вургуна Олег Амирбеков.

Досуг. Свободное от занятий в мастер-классах время было предоставлено для экскурсий по территории Дашкесана, посещения семей дашкесанцев с церемонией чаепития и обедами, беседами об Азербайджане и его истории, общения друг с другом, обменом информацией о схожести и различии культур. Опыт важный и бесценный, если учесть факт стремительного и тотального разобщения, который все больше и больше отдаляет народы разных культур друг от друга, грозя не только отчуждением. Поэтому вот такие молодежные культурологические форумы, имеющие просветительский характер и гуманистическую направленность, сегодня важны и нужны, как никогда.

Прощание. Все хорошее когда-то завершается. Вот и этот праздник дружбы и творческого общения 29 июля завершился. За это короткое время все успели узнать друг друга, поговорить о схожести и различии культур и традиций и подружиться. Расставались со слезами на глазах, уверениями в дружбе и желанием непременно вернуться на азербайджанскую землю еще раз. И все говорили об одном и том же: важности и нужности такого проекта. Подобные проекты уже работают в Беларуси и России и дают свои положительные результаты.

Прощаясь, подходили к руководителям проекта - завсектором по работе с творческой молодежью и организацией досуга Кянану Керимову и советнику по работе с молодежью Ульвие Зейналовой - не только со словами благодарности в адрес организаторов, но и просьбой - обратиться к руководству министерства молодежи и спорта продлить жизнь проекту "Творческие мастерские" во времени, а заодно и время по процессу обучения в мастер-классах. Представители министерства молодежи и спорта обещали передать пожелания делегаций своему руководству.

Уезжать никому не хотелось. Расставаться - тоже.

На память увозили с собой массу эмоциональных впечатлений, подарки от устроителей и новых друзей, опыт практического постижения азербайджанской культуры, номера мобильной связи и электронные адреса друзей из разных стран. И не говорили "прощай", говорили - "до новых встреч в Дашкесане - 2019".

Валентина Резникова