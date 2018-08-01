В Габале любителям камерной музыки представлена очередная концертная программа - ФОТО

1 августа в рамках Х Габалинского международного музыкального фестиваля в камерном зале Конгресс-центра имени Гейдара Алиева была представлена очередная концертная программа с участием местных и известных зарубежных музыкантов.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, на концерте прозвучали "Соната для фортепиано и виолончели" С.Рахманинова, интермеццо из оперы Э.Гранадоса "Гойески", "Адажио" и "Аллегро" Р.Шумана, "Соната для альта и фортепиано" И.Брамса.

На вечере камерной музыки выступили художественные руководители фестиваля, всемирно известные музыканты - ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли (фортепиано) и Дмитрий Яблонский (виолончель), а также австрийская альтистка Нора Романофф-Шварцберг и известный азербайджанский пианист, народный артист Мурад Адыгезалзаде.

Вечером состоится концерт кубинского ансамбля Jovenes Clasicos Del Son.