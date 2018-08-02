В рамках Габалинского фестиваля состоялся концерт кубинской группы Jovenes Clasicos Del Son - ФОТО

В третий день успешно продолжающегося Х Габалинского международного музыкального фестиваля - 1 августа вечером на открытой сцене, установленной перед Конгресс-центром имени Гейдара Алиева, состоялся концерт кубинской группы Jovenes Clasicos Del Son.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, перед началом концерта была предоставлена информация о группе Jovenes Clasicos Del Son. Было сообщено, что группа создана в 1904 году и имеет традиционную структуру инструментального септета. Ансамбль состоит из акустического баса, треса, гитары, трубы, конго, бонго и вокалистов. Используя традиционную и современную мировую музыку, кубинские солисты эклектично соединили сальсу, сон и другие латиноамериканские ритмы. Не нарушая традиционную музыку, они добавили к ней современные ритмы. Группа, известная как один из пионеров кубинской музыки, продолжает традиции Bueno Vista Social Club. Руководитель группы - Эрнесто Реес Проенза. На Кубе они известны, как "великолепная семерка". Для того, чтобы добиться оригинального звучания, музыкальная группа соединяет элементы сона, румбы, латинского джаза и других музыкальных жанров, предлагая новый подход к традиционной музыке.

Великолепное выступление группы Jóvenes Clásicos del Son подарило участникам фестиваля приятные мгновения.

2 августа в рамках фестиваля выступит израильский ансамбль "Мультипиано", далее состоится вечер мугама.