В Азербайджане названы победители конкурса проектов короткометражных художественных фильмов

Подведены итоги проводимого министерством культуры Азербайджана конкурса проектов короткометражных художественных фильмов, сообщили Trend в пресс-службе министерства, передает Day.Az.

Цели конкурса - стимулирование творческой деятельности молодежи, работающей в сфере кинематографа, поддержка компаний, занимающихся производством аудиовизуальной продукции, пропаганда посредством кино национальных и общечеловеческих ценностей.

Из 24 проектов, представленных на конкурс независимыми продюсерскими центрами, членами жюри были выбраны четыре победителя:

Проект "Protez" - "CNF production"

Проект "Estakadada" - "Narimanfilm"

Проект "Naməlum dahi" - "Bravo Studio"

Проект "Salam" - "Zen Film".

Планируется, что победившие проекты будут реализованы представленными компаниями на базе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры.