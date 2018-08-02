В Азербайджане названы победители конкурса проектов короткометражных художественных фильмов
Подведены итоги проводимого министерством культуры Азербайджана конкурса проектов короткометражных художественных фильмов, сообщили Trend в пресс-службе министерства, передает Day.Az.
Цели конкурса - стимулирование творческой деятельности молодежи, работающей в сфере кинематографа, поддержка компаний, занимающихся производством аудиовизуальной продукции, пропаганда посредством кино национальных и общечеловеческих ценностей.
Из 24 проектов, представленных на конкурс независимыми продюсерскими центрами, членами жюри были выбраны четыре победителя:
Проект "Protez" - "CNF production"
Проект "Estakadada" - "Narimanfilm"
Проект "Naməlum dahi" - "Bravo Studio"
Проект "Salam" - "Zen Film".
Планируется, что победившие проекты будут реализованы представленными компаниями на базе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!