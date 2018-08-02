Дмитрий Савельев рассказал о значении фестиваля "Жара"

Фестиваль "Жара" третий год помогает российским туристам лучше узнать Азербайджан, снова и снова приводит их в Баку. И не только.

"Жару" можно уже по праву назвать уникальным фестивалем - и по числу приезжающих звезд, и по растущему с каждым годом количеству участников, и самое главное, по уникальной атмосфере. "Город музыки", город солнца и моря, Баку стал идеальной площадкой для мероприятия, девиз которого по сути - наслаждение жизнью, всеми ее радостями, от вкусной еды до возможности петь и танцевать с друзьями под ясным небом. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Именно таким задумали фестиваль его организаторы Эмин Агаларов, Григорий Лепс и Сергей Кожевников - однако можно смело сказать, что три года назад они не предполагали того размаха, с которым "Жара" прошла в этом году. В Баку буквально собрался весь цвет российского и азербайджанского шоу-бизнеса - а среди гостей можно было встретить пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его супругу, неподражаемую фигуристку Татьяну Навку, пресс-секретаря МИД России Марию Захарову, актера Стивена Сигала, оперного исполнителя Алессандро Сафина и еще множество известных людей, которые прилетели в Баку ради того, чтобы насладиться неповторимой красотой и гостеприимством летнего Азербайджана.

Это тоже особенность "Жары": порой сюда даже не нужно никого приглашать специально. Участники первого фестиваля стали лучшими его агентами: наслышанные о великолепии Баку, о замечательном уровне организации фестиваля, о доброжелательности азербайджанцев, артисты и медийные персоны приезжают сюда сами, и не одни, а с семьями и друзьями. Фактически "Жара" уже одно из центральных событий лета - и один из обязательных пунктов отдыха не только для звезд, но и для обычных туристов из России. Сюда приезжают на медовый месяц и отпраздновать день рождения, в веселой компании и с родными, потанцевать и искупаться в море - "Жара" открывает прекрасные возможности для незабываемого отдыха. Журналисты межпарламентской группы дружбы "Россия-Азербайджан" под руководством депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева поговорили с гостями фестиваля из России о впечатлениях, которые оставил у них Баку в эти праздничные дни.

"Это фантастический город! - Иван и Нина, студенты из Петербурга, смеются и широко разводят руки, как будто пытаясь обнять белую набережную Каспия. - Столько солнца! С нами тут друг еще, за водой ушел - жарко очень. Но на то она и "Жара"! Ходили на все выступления и встречи, куда успевали, все очень понравилось - только устали немного, спали-то мало за трое суток!" Отоспаться ребята планируют на природе - собираются сразу после фестиваля в Ширванский национальный парк.

Супругам из Москвы поездку подарили дети - правда, не сюрпризом, а предварительно посоветовавшись. "Аня как услышала про вечер Меладзе, сразу согласилась ехать, - рассказывает Павел Константинович, а его Аня (Анна Львовна, очень милая дама) весело кивает. - Мы немножко авантюристы были всю жизнь, но за последние годы как-то никуда особенно не выбирались: то дела, то здоровье... Дети, видимо, решили вернуть нам молодость - и у них получилось. Я сам был здесь еще при СССР, так Баку до неузнаваемости изменился, конечно. Красивый, яркий... только ощущение какого-то душевного тепла осталось то же самое".

Благодаря большому количеству международных мероприятий, которые проходят в Баку, россияне намного больше знают об Азербайджане. "Наши журналисты проводят опрос третий год, и мы выяснили, что примерно на треть возросло число тех туристов из России, которые приезжают не только на "Жару": они планируют остаться в стране после фестиваля, поездить, посмотреть природные красоты и исторические памятники. Люди едут уже подготовленными: они знают, что у них не будет проблем с русским языком, знают не только основные достопримечательности, но и какие-то особенные места, о которых им рассказали близкие и знакомые, - говорит депутат Государственной думы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев. - Из этого я делаю вывод, что Азербайджан, как и предполагалось несколько лет назад, уверенно занял место одного из самых интересных для россиян туристических маршрутов - в том числе и благодаря таким замечательным мероприятиям, как фестиваль "Жара", который открывает страну с самых лучших и интересных сторон".

Материал предоставлен пресс-службой Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.