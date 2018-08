Турецкие СМИ назвали азербайджанского актера "машиной смеха"

В турецких городах с 17 августа пройдет презентация фильма "Milyonluk kuş" (Птица на миллион) с участием азербайджанского актера Мушвига Шахвердиева, сообщает Trend Life. В комедийном фильме производства кинокомпании Artlemma (Турция) играют такие известные турецкие актеры как Уфуг Озкан и Мехтап Байри. Презентация фильма вызывает большой интерес турецких СМИ, которые даже назвали Мушвига Шахвердиева "машиной смеха", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Впервые я снялся в фильме зарубежных кинематографистов, поэтому очень волнуюсь перед премьерой. Каждый актер желает прославиться за рубежом, постичь новые вершины киноискусства, а для меня это еще и возможность прославить свою страну. Хотелось бы отметить, что до начала съемок я не владел турецким, хотя наши языки очень похожи, но есть множество особенностей. За короткий срок мне удалось овладеть всеми нюансами турецкого языка, и даже удивил этим творческий коллектив. Мне очень приятно, что турецкие СМИ пишут обо мне и фильме. Очень надеюсь, что успешная презентация поможет мне открыть двери в турецкий кинематограф", - сказал Trend Life Мушвиг Шахвердиев.

Презентация фильма "Milyonluk kuş" также состоится в Баку в ноябре этого года.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az

34-летний актер, юморист, телеведущий и сценарист Мушвиг Шахвердиев известен по таким фильмам и сериалам как "Yanmış körpülər", "Miras", "My name is İntiqam", "My name is İntiqam 2", "Qayınanamız", "Gizlənpaç", "Kəklikotu" и т.д. Является победителем реалити-шоу "Машын 2010", лауреатом ряда национальных премий в области актерского искуства.