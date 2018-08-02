Разработана новая концептуальная программа по развитию кино в Азербайджане

"В этом году истекает срок распоряжения, исполняемого в связи с азербайджанским кино. Некоторые пункты остаются невыполненными. Поэтому, как логическое продолжение этой работы, в министерстве, совместно с союзами кинематографии, были проведены широкие обсуждения".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил министр культуры Абульфас Гараев.

По его словам, была разработана новая концептуальная программа по развитию кино: "Разработана полноценная программа для усовершенствования деятельности азербайджанского кинематографа в новых условиях, участия в данной сфере молодого поколения и выхода на международный уровень. Скорее всего, обратившись к правительству, мы попросим о принятии программы для сохранения темпа развития азербайджанского кинематографа и в предстоящие десять лет".