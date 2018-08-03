Томер Лев: Замечательно, что Фонд Гейдара Алиева делает так много для страны и ее культуры - ФОТО

В рамках X Габалинского международного музыкального фестиваля в камерном зале Конгресс-центра имени Гейдара Алиева был представлен музыкальный вечер "Мультипиано" с участием израильских музыкантов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мультипиано" - фортепианный проект, объединяющий израильских пианистов-виртуозов. Руководитель ансамбля - Томер Лев - один из лучших музыкантов Израиля, дирижер, пианист, ректор Музыкальной академии имени Бухман-Мета при Тель-Авивском университете.

В беседе с Trend Life Томер Лев дал высокую оценку организации Габалинского международного музыкального фестиваля, отметив, что Азербайджан - очень интересная страна, потому что она находится на стыке нескольких культурных миров.

"Я уже много лет слышал о Габалинском международном музыкальном фестивале, особенно от наших коллег из Израиля и России. Они рассказывали о замечательном фестивале, который проходит в прекрасных горах Азербайджана. Я так много хорошего слышал о фестивале в Габале, что мне было очень интересно приехать и воочию увидеть все самому. Это великолепно - принести прекрасное музыкальное искусство в этот великолепный пейзаж и собрать вместе лучшее творение человека и лучшее творение Бога", - сказал музыкант.

Томер Лев подчеркнул, что Фонд Гейдара Алиева реализует важные международные проекты, направленные на сохранение национально-духовных ценностей и широкую пропаганду азербайджанской культуры и искусства во всем мире.

"Замечательно, что Фонд Гейдара Алиева делает так много для страны и ее культуры", - добавил он.

Музыкант также рассказал, что его ансамбль состоит из самых продвинутых и перспективных пианистов Израиля.

"Идея этого ансамбля состояла в том, чтобы объединить взрослых и молодых музыкантов. Каждая из сторон привносит свои лучшие качества. Молодые люди привносят энергию, а взрослые - опыт", - сказал он.

Габалинский международный музыкальный фестиваль, ставший главным событием в музыкальной жизни Азербайджана и региона, в этом году отмечает свой 10-летний юбилей. Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, проходит с 30 июля по 7 августа.