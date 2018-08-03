Ани Лорак: В Баку всегда отличное настроение - ФОТО - ВИДЕО

Народная артистка Украины Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, в третий раз принимал участие на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА", и поделилась своими впечатлениями с Trend, передает Day.Az.

"Неоднократно была в Баку, выступала с концертами, и фактически стала постоянным жителем фестиваля "ЖАРА" (смеется). В Баку всегда отличное настроение, никогда так не было жарко по-настоящему. Надо только наслаждаться и радоваться, праздник удался на славу и с нетерпением ждем очередной визит в прекрасную столицу Азербайджана, на лучезарный берег Каспия", - сказала Ани Лорак.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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