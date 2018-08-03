В рамках Габалинского фестиваля состоялся концерт камерного оркестра Baku Chamber Orchestra - ФОТО

Вечером пятого дня X Габалинского международного музыкального фестиваля ценителям музыкального искусства был представлен очередной концерт камерной музыки.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ , на концерте, состоявшемся в камерном зале Конгресс-центра имени Гейдара Алиева в городе Габала, выступил камерный оркестр Baku Chamber Orchestra Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Перед началом концерта было сообщено, что Baku Chamber Orchestra, созданный в 2011 году при Бакинской музыкальной академии, действует при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства молодежи и спорта и Фонда молодежи. Художественный руководитель оркестра - народный артист, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли, дирижер - заслуженный артист Фуад Ибрагимов, директор - проректор Музыкальной академии, народная артистка Егяна Ахундова.

Было доведено до внимания, что камерный оркестр выступал с концертами с выдающимися азербайджанскими музыкантами Фархадом Бадалбейли, Фидан и Хураман Касимовыми, Mурадом Адыгезалзаде, Mурадом Гусейновым, Егяной Ахундовой, под управлением известных дирижеров Aзадa Алиева, Ялчина Адыгезалова, Фуада Ибрагимова, Эйюба Гулиева, Ральфа Гозони (Финляндия). Оркестр гастролировал в Турции, ОАЭ, Италии, Франции, Греции, Бельгии, Узбекистане, а также выступал в различных регионах Азербайджана. За успешную деятельность камерный оркестр Baku Chamber Orchestra был удостоен почетных дипломов министерств молодежи и спорта, культуры, а также премии "Умай" Общества "Бакинец".

На концерте прозвучали "Концерт для двух фортепиано и камерного оркестра" И.С.Баха, "Времена года в Буэнос-Айресе", "Лето" A.Пьяццоллы, "Граве" И.Бенды, "Гайтагы" T.Гулиева, "Серенада для струнного оркестра" П.И.Чайковского. На концерте под управлением дирижера Фуада Ибрагимова выступили народные артисты - пианисты Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгезалзаде, Егяна Ахундова, а также Зиба Раджабли (виола) и Назрин Асланлы (скрипка).