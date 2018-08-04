Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в Перу
Звезды мировой оперы - народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов 9 августа выступят с концертом в городе Лима на сцене Большого национального театра Перу, сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.
На вечере прозвучат арии из опер Джузеппе Верди, Альфредо Каталани, Пьетро Масканьи, Франца Легара.
Анна Нетребко - драматическое сопрано. Примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.
Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло. В 2015 году Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов создали семью.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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