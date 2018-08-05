На Габалинской сцене выступил квартет кларнетов «Clarte» - ФОТО

4 августа в рамках X Габалинского международного музыкального фестиваля в камерном зале Конгресс-центра имени Гейдара Алиева ценителям музыкального искусства был представлен еще один концерт.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, на этот раз на фестивале перед любителями камерной музыки выступил квартет кларнетов "Clarte".

Koллектив был создан в 2016 году по инициативе народного артиста Шукюра Самедова. Художественный руководитель квартета - Анар Мамедов. Со дня создания квартет, в составе которого талантливые кларнетисты Мамед Раджабли, Шариф и Эмиль Багировы, участвовал во многих мероприятиях, завоевал симпатии зрителей.

На концерте прозвучали произведения "İl Conveğno" A.Понкьелли, "Konzertstück a la feidman" И.Koхи, "Sənsiz" Уз.Гаджибейли, "Clovnery for ciarinets", Г.Сталперса, "Perpetuum Mobile" И.Штрауса, "Sən mənimsən, mən sənin", "Зибейда" T.Кулиева, "Kiezmer Freilach" Г.Фейдмана, "Billie Yean" M.Джексона, "American feeling".И.Воланте.

Kвартету аккомпанировали - на фортепиано Аслан Асланов, Джейхун Алиев, на ударных инструментах - Рамиз Севдималиев.