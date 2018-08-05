Габала: в камерном концерте прозвучали произведения всемирно известных композиторов - ФОТО

На шестой день успешно продолжающегося Х Габалинского международного музыкального фестиваля - 4 августа днем в камерном зале Конгресс-центра Гейдара Алиева известные молодые азербайджанские музыканты представили зрителям очередную концертную программу.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в концерте прозвучали "Трио для скрипки, виолончели и фортепиано"П.И.Чайковского, ария Фигаро из оперы Дж.Россини "Севильский цирюльник", "Соната" В.А.Моцарта, "Море" Ф.Бадалбейли и др.

Зрители с большим интересом встретили выступления победительницы международного конкурса, проведенного в 2012 году среди исламских стран, пианистки Зулейхи Усубовой, известного виолончелиста, неоднократно бывавшего на гастролях в зарубежных странах Эйюба Алиева, президентских стипендиатов - виолончелистов Анара Сеидова и Фариды Рустамовой, имена которых вошли в "Золотую книгу" юных талантов Азербайджана, молодых и талантливых пианистов Фагана Гасанли, Ульвии Кязымовой и Чинары Керимовой, лауреата международных конкурсов Махира Тагизаде (баритон) и др.