Иерусалимский симфонический оркестр стал гостем ценителей музыкального искусства в Шеки - ФОТО

5 августа в рамках Х Габалинского международного музыкального фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева, в летнем театре комплекса отдыха "Мархал" состоялся выездной концерт всемирно известного израильского музыкального коллектива - Иерусалимского симфонического оркестра.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, концерт, прошедший под руководством одного из художественных руководителей Габалинского международного музыкального фестиваля, видного виолончелиста Дмитрия Яблонского, был с большим интересом встречен зрителями.

На концерте прозвучали увертюра из оперы "Севильский цирюльник" Дж.Россини, "Концерт для виолина и контрабаса" Дж.Боттези, "Ноктюрн для виолы и оркестра" П.И.Чайковского, "Адажио и рондо для виолы и оркестра" К.М.Вебера, "Концерт для флейты и оркестра" В.А.Моцарта, "Концерт для тромбона и оркестра" Э.Саксе.

В заключение концерта коллективу был вручен памятный подарок из Шеки.