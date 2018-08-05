Jah Khalib: В Азербайджане невероятный патриотизм и сплоченность
Популярный казахстанский рэпер и исполнитель Jah Khalib (Бахтияр Мамедов, родился в Алмате, отец - азербайджанец, мать - казашка) поделился впечатлениями с Trend о проведении Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2018", передает Day.Az.
"Самое прекрасное в Азербайджане - это невероятный патриотизм и сплочённость, а такие мероприятия, как фестиваль "ЖАРА", позволяют еще больше узнать об этой прекрасной, волшебной и неописуемой стране", - сказал Jah Khalib.
По его словам, он всегда рад приезжать в Азербайджан, потому что считает страну своей родиной.
"Я сюда часто приезжаю тайно, хотя никто об этом не знает. Когда у меня бывают творческие или душевные кризисы покупаю билет на самолет и лечу в Азербайджан, езжу с друзьями в Нафаталан или Губу. Здесь кипит моя кровь, здесь я нахожу что-то свое, родное, а бакинцы для меня братья", - добавил Jah Khalib.
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Jah Khalib: В Азербайджане невероятный патриотизм и сплоченность
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