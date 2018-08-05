Jah Khalib: В Азербайджане невероятный патриотизм и сплоченность

5 августа 2018 23:46

Популярный казахстанский рэпер и исполнитель Jah Khalib (Бахтияр Мамедов, родился в Алмате, отец - азербайджанец, мать - казашка) поделился впечатлениями с  Trend о проведении Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2018", передает Day.Az.

"Самое прекрасное в Азербайджане - это невероятный патриотизм и сплочённость, а такие мероприятия, как фестиваль "ЖАРА", позволяют еще больше узнать об этой прекрасной, волшебной и неописуемой стране", - сказал Jah Khalib.

По его словам, он всегда рад приезжать в Азербайджан, потому что считает страну своей родиной.

"Я сюда часто приезжаю тайно, хотя никто об этом не знает. Когда у меня бывают творческие или душевные кризисы покупаю билет на самолет и лечу в Азербайджан, езжу с друзьями в Нафаталан или Губу. Здесь кипит моя кровь, здесь я нахожу что-то свое, родное, а бакинцы для меня братья", - добавил Jah Khalib.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.
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