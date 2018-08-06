В Баку каждую пятницу будут показывать французское кино - ФОТО

В прошедшую пятницу, 3 августа, Французский Институт, действующий при Посольстве Франции в Азербайджане, организовал первый киносеанс проекта "Мое французское кино". Показ состоялся в кинозале отеля Landmark, и это мероприятие стало своеобразным мостом между французским кинематографом и деятелями культуры страны.

Стоит отметить, что каждую пятницу августа и сентября яркие представители артистической и интеллектуальной среды Азербайджана будут знакомить бакинскую публику со своими любимыми французскими фильмами.

Первым гостем мероприятия стал заслуженный артист Азербайджана Фирдовси Атакишиев. Известный актер театра и кино познакомил зрителей, заполнивших в этот день зал кинотеатра, с камерной драмой Михаэля Ханеке "Amour" ("Золотая пальмовая ветвь" Каннского фестиваля, 2012). Фильм, повествующий об испытании, выпавшей на долю пожилой четы, представленной в блестящем тандеме актеров Жан-Луи Трентиньяна и Эммануэль Рива, погрузил зрителей в водоворот впечатлений.

Как и было упомянуто выше, в предстоящие недели также будут организованы показы картин, созданных в разные годы.

Ф. Агаларова