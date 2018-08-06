В Баку объявили "Start" для художников
НПО Arts Council Azerbaijan в рамках проекта "Start" проводит отбор художественных работ на предстоящую выставку, сообщили Trend Life в пресс-службе Arts Council Azerbaijan.
Тема выставки - свободная. Минимальный размер картин должен составлять 50x70 сантиметров. Для участия нужно отправить до 31 августа 2018 года на электронный адрес sergi@artscouncil.az фотографии работ, указать имя и фамилию автора произведений и контактные данные.
Проект "Start" направлен на раскрытие творческого потенциала представителей молодежи, поддержку и продвижение молодых художников и представление их работ широкой аудитории и арт-сообществу.
Выставка, которая запланирована на сентябрь текущего года, пройдет при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры Азербайджана, Государственной художественной галереи и НПО Arts Council Azerbaijan, организации Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть").
Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.azСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Jah Khalib: В Азербайджане невероятный патриотизм и сплоченность
-
5 Авг. 21:03 9 764
-
5 Авг. 15:50 4 567
-
5 Авг. 16:14 4 408
-
5 Авг. 19:58 4 154
-
5 Авг. 22:15 3 089