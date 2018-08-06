Дмитрий Яблонский: Габалинский фестиваль – грандиозный проект Фонда Гейдара Алиева

Свои мысли и впечатления о Габалинском международном фестивале трудно выразить в двух-трех предложениях. Хочу лишь отметить, что данный фестиваль отличается от других своим высоким уровнем организации и престижем. По традиции в этом ежегодном фестивале принимают участие самые именитые коллективы мира, камерные и симфонические оркестры, известные певцы, дирижеры. От фестиваля к фестивалю число концертов растет. В течение дня проходит 2-3 концерта. Этот фестиваль - один из самых грандиозных проектов Фонда Гейдара Алиева, замечательный музыкальный праздник. Я хочу поблагодарить президента Фонда, первую леди Мехрибан Алиеву за поддержку столь прекрасного проекта.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал художественный руководитель Х Габалинского международного музыкального фестиваля, дирижер Иерусалимского симфонического оркестра, всемирно известный виолончелист Дмитрий Яблонский, передает Day.Az.

Отметив, что руководимый им оркестр вот уже во второй раз принимает участие в Габалинском фестивале, музыкант выразил удовлетворение тем, что азербайджано-израильские связи в сфере культуры и искусства находятся на высоком уровне.

Худрук фестиваля сказал: "Обычно билеты на зарубежные фестивали стоят очень дорого. Но на Габалинском фестивале дела обстоят иначе, что делает его неповторимым. Каждый, кто любит музыку, а также местные жители и туристы, отдыхающие в Габале, могут принять участие в этих концертах, послушать выступления самых известных коллективов и музыкантов. Это одно из преимуществ Габалинского международного музыкального фестиваля.