Представители Азербайджана фестиваля "ЖАРА-2018": Яркий праздник служит пропаганде страны - ФОТО

Среди представителей Азербайджана на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2018" были народная артистка Айгюн Кязымова, заслуженные артистки Севда Алекперзаде и Манана Джапаридзе, участница "Евровидения-2018" Айсель Мамедова, участница "Евровидения-2016" Сямра Рагимли, Самир Багиров и Джамиля Гашимова (JIVA).

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Делясь впечатлениями о грандиозном музыкальном событии, они отметили, что фестиваль "ЖАРА" - это яркий праздник, который, прежде всего, служит пропаганде Азербайджана, его культуры и традиций, природы и архитектуры, национальной кухни и гостеприимства, способствует привлечению большого количества туристов, является символом мира и толерантности, объединяющего народы.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Напомним, что с 3 августа началась трансляция фестиваля на Первом канале России.