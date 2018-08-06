Дмитрий Яблонский: Благодарен Мехрибан Алиевой за невероятную поддержку Габалинского международного музыкального фестиваля

В этом году Габалинский международный музыкальный фестиваль отмечает 10-летний юбилей, за этот период было реализовано невероятное количество проектов и концертов, сказал Trend в понедельник один из художественных руководителей фестиваля, всемирно известный дирижер и виолончелист Дмитрий Яблонский, передает Day.Az.

"Вспоминаю первый фестиваль, как будто это было вчера. Очень благодарен Фонду Гейдара Алиева, Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за невероятную поддержку фестиваля - это бесценно", - отметил Дмитрий Яблонский.

Рассказывая о программе X Габалинского международного музыкального фестиваля, музыкант отметил, что в мероприятии участвует Иерусалимский симфонический оркестр.

"В этом году на фестиваль приехал Иерусалимский симфонический оркестр - это легендарный оркестр, с которым у нас очень много совместных проектов. Самый главный - мы вместе с Фархадом Бадалбейли и оркестром сделали проект "Ходжалы". Заказали Александру Чайковскому музыкальное произведение, которое посвящается Ходжалинской трагедии. Дали 17 концертов - играли от Майами до Бостона в потрясающих залах. Это очень сильное произведение, данный проект войдет в историю", - добавил всемирно известный музыкант.

Габалинский международный музыкальный фестиваль, ставший главным событием в музыкальной жизни Азербайджана и региона, в этом году отмечает свой 10-летний юбилей. Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, проходит с 30 июля по 7 августа в городе Габала.