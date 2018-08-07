Вот такой неожиданный сюрприз на юбилей Акифа Исламзаде преподнесли друзья - ФОТО - ВИДЕО

В преддверии 70-летия корифея азербайджанского искусства Акифа Исламзаде друзья преподнесли ему неожиданный сюрприз, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вчера вечером теле- и радиоведущий Рахиб Азери пригласил Акифа Исламзаде в ресторан Anadolu для дружеской беседы. За чайным столом были друзья Акифа Исламзаде - народный артист, режиссер Рамиз Гасаноглу, заслуженный деятель искусств, композитор Джаваншир Гулиев, а также телеведущий Джейхун Али.

В 23.00, на удивление Акифа Исламзаде, по Xazar TV вышла в эфир передача Рахиба Азери "Sirdaş" о жизни и творчестве исполнителя. Он был еще более удивлен, когда во время рекламной паузы неожиданно появились близкие и друзья, и стали поздравлять с предстоящим юбилеем, а СМИ - брать интервью. 8 августа Акифу Исламзаде исполнится 70 лет! Акиф Исламзаде выразил искреннюю признательность за поздравления и приятный сюрприз. Был разрезан праздничный торт, друзья и близкие поделились ностальгическими воспоминаниями.

Акиф Исламзаде родился в 1948 году в Баку, сын ханенде, народной артистки Азербайджана Сары Гадимовой. В 1979 году закончил Азербайджанский Азербайджанский государственный институт народного хозяйства (ныне Экономический университет). Приход Исламзаде в творчество совпал с поддержкой, оказанной ему джазовым музыкантом, композитором, дирижером и аранжировщиком Рафигом Бабаевым. Первые свои шаги как вокалист Акиф муаллим сделал на сцене Театра песни имени Рашида Бейбутова в 1972 году. Через четыре года он был приглашен в симфонический оркестр имени Тофига Бакиханова при Азербайджанском государственном радиокомитете, где долгие годы проработал солистом. После службы в армии, работал вокалистом в Азгосконцерте. Акиф Исламзаде пользовался огромной популярностью у слушателей в Азербайджане.

В составе группе "Гобустан" сотрудничал с такими музыкантами, как Джамиль Амиров и Сиявуш Керимов. Акиф Исламзаде является исполнителем таких песен, как "Qara qaşın vəsməsi", "Sarı gəlin", "Qarpız kəsdim yeyən yox", "Mən səni araram", "Nədən saçların ağarmış, arkadaş", "Gül açdı" и т.д.

В 1986 году, вследствие болезни, потерял голос. В 1992-1993 годах возглавлял Управление культуры города Баку. Его песни до сих пор исполняют многие звезды отечественной эстрады, продолжают звучать и радовать слушателей. Произведения Акифа Исламзаде хранятся в Золотом фонде Азербайджана.

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