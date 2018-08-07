Российский дирижер: Люди проявляют большой интерес к Габалинскому фестивалю

Я признателен организаторам за приглашение на фестиваль. Вот уже второй день я нахожусь в этом прекрасном городе. Сразу же чувствуется высокий уровень организации фестиваля. Люди проявляют к нему большой интерес. Сюда приезжают меломаны со всего мира. Программа фестиваля насыщенная и интересная. Как мне известно, за минувшие дни фестиваля здесь выступили известные музыкальные коллективы, вокалисты, прозвучала музыка разных жанров. Рад, что мне выпала честь дирижировать всемирно известным Иерусалимским симфоническим оркестром.

Об этом в интервью региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ сказал участник Х Габалинского международного музыкального фестиваля, российский дирижер Михаил Хохлов, передает Day.Az.

Подчеркнув особую роль Фонда Гейдара Алиева в организации этого грандиозного фестиваля на высоком уровне, российский дирижер выразил глубокую признательность президенту Фонда Мехрибан ханум Алиевой за поддержку, оказываемую ей в сохранении и развитии культуры, укреплении культурных связей между народами и странами.