Вечер фортепианной музыки в Габале - ФОТО

7 августа 2018 20:52

Завершается X Габалинский международный музыкальный фестиваль, стартовавший 30 июля. 7 августа, в последний день фестиваля, зрителям был представлен вечер фортепианной музыки.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, на концерте, состоявшемся в камерном зале Конгресс-центра имени Гейдара Алиева, выступили известные молодые пианисты Азербайджана.

Они исполнили произведения С.Рахманинова, С.Прокофьева, Ф.Листа и M.Равеля.

Зрители аплодисментами встретили выступления лауреата международных конкурсов Али Мамедова, а также победителей IV Международного конкурса пианистов, проведенного в рамках VIII Габалинского международного музыкального фестиваля в 2016 году, Президентских стипендиатов Вургуна Векилова и Нармин Наджафли, имена которых включены в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

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